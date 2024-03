Une sculpture symbole de la Londonienne d'aujourd'hui exposée à Trafalgar Square à Londres

Une sculpture représentant une jeune citadine noire marchant d'un pas décidé sera exposée à partir de 2026 sur la célèbre place londonienne Trafalgar Square, qui accueille depuis 1998 des oeuvres contemporaines, ont annoncé les organisateurs vendredi.

"Lady in Blue" (la femme en bleu), sculpture en bronze patinée d'un bleu lapis lazuli et oeuvre de l'artiste new-yorkaise Tschabalala Self, montre une jeune femme citadine de couleur, vêtue d'une longue robe et de hauts talons en train de marcher à longues enjambées.