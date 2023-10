Une statue géante à Bruxelles pour exiger le devoir de vigilance des entreprises de l'UE

Dès 10h30, près d'une quarantaine de personnes se sont réunies pour revendiquer la nécessité de voter la directive européenne sur le devoir de vigilance pour les multinationales, en phase finale de négociation entre la Commission, le Parlement et le Conseil européen. "Nous sommes ici aujourd'hui pour demander à la Belgique de s'assurer que cette loi soit la plus ambitieuse et effective possible", a insisté la responsable de la campagne CNCD-11.11.11 Nadia Cornejo.

L'action est menée dans le cadre de la campagne "European Coalition for Corporate Justice" (ECCJ) ainsi que "Les droits n'ont pas de prix", et portée par une coalition nationale d'associations, de syndicats et ONG belges œuvrant pour le respect des droits, du travail et des normes.