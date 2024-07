Ursula von der Leyen élue pour un second mandat

La démocrate-chrétienne allemande, qui s'était déjà assurée du soutien en juin du Conseil européen (chefs d'État et de gouvernement), a obtenu à Strasbourg 401 votes de confiance parmi les 719 eurodéputés actuellement en fonction. C'est 41 de plus que la majorité absolue requise, qui était fixée à 360 voix. Les votes contre s'élèvent à 284 voix, tandis que 15 élus se sont abstenus et 7 ont voté blanc, a annoncé la présidente du Parlement, Roberta Metsola.

L'Allemande de 65 ans a été soutenue par une majorité d'élus issus des formations de sa tripartite traditionnelle - composée des conservateurs pro-européens du PPE, des socialistes et sociaux-démocrates du S&D et des libéraux et centristes de Renew -, ainsi que par une majorité de Verts et par une minorité d'élus de droite souverainiste (ECR), a-t-on appris à bonne source.