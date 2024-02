Vaste coup de filet contre le trafic de drogue en Europe

Cinquante-neuf personnes ont été arrêtées à travers l'Europe lundi et mardi pour trafic de stupéfiants dans le cadre d'une vaste opération menée à l'initiative de l'Italie et de l'Albanie avec le soutien d'Eurojust et d'Europol, indique mardi Eurojust dans un communiqué.

Le réseau opérait à la fois depuis l'Albanie et l'Italie, transportant de la drogue à l'aide de voitures munies de double fond et de compartiments secrets en direction de l'Espagne et de l'Allemagne, tandis que d'autres suspects étaient basés aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, précise l'agence européenne de coopération judiciaire.

Les premières investigations concernant ce réseau actif dans le trafic d'héroïne, de cocaïne, de haschisch et de marijuana ont été ouvertes en 2019 par le parquet de Florence. Eurojust a assuré, quant à elle, la coopération judiciaire transfrontalière dans ce dossier à partir de 2020 à la demande des autorités judiciaires italiennes et albanaises.