Végétaliser une capitale de béton, le défi du nouveau maire d'Athènes

Depuis son vaste bureau qui domine une zone d'immeubles et d'asphalte sans la moindre parcelle verte, l'édile, qui a pris ses fonctions le 1er janvier, dresse un constat sombre mais partagé par de nombreux Athéniens : "En été, le centre est devenu invivable".

Planter 25.000 arbres dans Athènes dans les 5 prochaines années pour tenter de rafraichir une métropole sud-européenne densément peuplée, bétonnée et qui étouffe en été, tel est l'objectif du nouveau maire de la capitale grecque, Haris Doukas.

En cause, "les températures élevées, les microparticules (...) et une réduction de 23% de la verdure dans les zones environnantes" montagneuses décimées par des incendies à répétition au cours des six dernières années, détaille-t-il dans un entretien à l'AFP.

Durant l'été 2023 où la Grèce a été frappée par l'une des plus longues canicules de ces dernières décennies, le thermomètre a vu rouge à Athènes dépassant allègrement et à de nombreuses reprises les 40°C.

- Fortes chaleurs -