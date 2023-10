A Venise, les drapeaux en berne après l'accident de bus ayant fait 21 morts

Le maire de Venise a décrété une journée de deuil mercredi au lendemain d'un accident de bus de tourisme, tombé en contrebas d'une voie rapide, qui a fait au moins 21 morts - dont deux enfants - parmi lesquels des Ukrainiens, des Français et des Allemands.

Le bus transportait une quarantaine de touristes italiens et étrangers qui venaient de visiter le cœur de la Sérénissime et rentraient dans leur camping, peu avant 20H00 (18H00 GMT).

Pour une raison encore indéterminée, le véhicule, qui circulait sur un pont, a enfoncé le rail de sécurité et a été précipité dans le vide, s'écrasant en contrebas près d'une voie ferrée entre Mestre et Marghera, deux localités faisant partie de la commune de Venise et donnant sur sa célèbre lagune.

"Le bus s'est retourné. L'impact a été terrible parce qu'il a fait une chute de plus de 10 mètres", a déclaré le chef des pompiers vénitiens, Mauro Luongo, aux journalistes sur place.