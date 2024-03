VIDEO - Funérailles d'Alexeï Navalny: entre "peur et tristesse" des milliers de personnes se réunissent en la mémoire de l'opposant

12h10

Des centaines de personnes présentes

Environ 200 personnes attendaient déjà près de l'église pour aller rendre hommage à l'opposant, certaines personnes tenant des fleurs dans les mains, d'autres ayant les larmes au yeux. "Nous n'avons plus de politiciens comme ça et personne ne sait quand on en aura à nouveau", regrette auprès de l'AFP Maria, 55 ans, une bibliothécaire, disant ressentir à la fois "de la peur et de la tristesse".

Alexeï Navalny a "montré la liberté" et avait "foi en un avenir radieux", note par sa part Maxime, un informaticien de 43 ans également venu faire ses adieux à l'opposant et requérant lui aussi l'anonymat.