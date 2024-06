Vingt-cinq sportifs russes et bélarusses autorisés à participer sous bannière neutre

Les athlètes concernés, qui s'aligneront en cyclisme sur route, gymnasique/trampoline, haltérophilie et lutte, ont dû à la fois franchir l'obstacle des qualifications et un double contrôle, par les fédérations internationales puis le CIO, de leur absence de soutien actif à la guerre en Ukraine et de lien avec l'armée de leur pays.

L'organisation olympique, après avoir dans un premier temps banni les athlètes des deux pays du sport mondial après l'invasion russe de l'Ukraine, en février 2022, a orchestré leur retour progressif, sous bannière neutre, sous strictes conditions et en excluant d'emblée les épreuves par équipes.

En mars dernier, le CIO tablait sur 36 Russes et 22 Bélarusses aux Jeux de Paris "selon le scénario le plus probable", et respectivement 55 et 28 "au maximum", soit une présence nettement plus clairsemée que lors des JO-2020 de Tokyo: les Russes étaient 330, alors que le Bélarus avait qualifié 104 sportifs.

Privés de leurs couleurs officielles, les "athlètes individuels neutres" ne pourront pas non plus parader sur la Seine lors de la cérémonie d'ouverture, et n'apparaîtront pas dans le tableau des médailles.