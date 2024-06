Violées par des soldats russes, des Ukrainiennes témoignent pour les "victimes silencieuses"

Contrastant avec sa silhouette menue et son visage réservé et très pâle, les mots forts de Daria Zymenko, 33 ans, ont impressionné lors d'une conférence de presse organisée à Paris il y a quelques jours par l'ONG SEMA Ukraine notamment, qui vient en aide aux Ukrainiennes victimes de viols commis par des soldats russes.

Daria a subi des viols répétés de soldats russes en 2022, Alissa a été violée en 2014 par un officier russe: ces trentenaires ukrainiennes ont surmonté la peur et la stigmatisation pour témoigner, une "nécessité" pour que "le monde sache" et pour donner du courage aux autres victimes.

Peu après, des soldats "ivres et armés de fusils" font irruption chez eux, exigeant que Daria les suive pour "un interrogatoire". "Ma famille les a implorés... mais ils ont pointé leurs armes vers nous, disant que si je ne partais avec eux ils nous tueraient".

Le 24 février 2022, lorsque les premières déflagrations retentissent en banlieue de Kiev et que l'offensive russe débute en Ukraine, Daria, une artiste illustratrice, se réfugie à Gavronchtchyna, le village de ses parents, près de la capitale. Mais l'armée russe s'empare du village.

"C'est très douloureux de parler... mais j'estime aujourd'hui que c'est une nécessité d'expliquer ce que j'ai vécu, parce que la Russie continue de torturer des gens et de commettre des crimes sexuels au quotidien en Ukraine", a-t-elle affirmé, en ukrainien traduit en français, dans un entretien à l'AFP.

Emmenée le 28 mars dans une maison abandonnée par des voisins, les soldats lui demandent de se déshabiller. "J'ai compris que ce ne serait pas un interrogatoire: ils m'ont violée pendant deux heures".

De retour chez ses parents, quand la jeune femme voit le désespoir déjà sur leur visage, elle préfère "se taire". Le 29 mars, les soldats reviennent "pour la même chose...", souffle-t-elle, le regard tourmenté et les yeux embués. Le lendemain, l'armée ukrainienne est "heureusement arrivée".

"Je veux que le monde entier sache, et que les gens me voient en tant que personne vivante et pas juste une statistique !", lance Daria à l'AFP, jugeant "extrêmement important de prendre la parole au nom des gens qui ne peuvent pas témoigner" parce qu'ils sont dans les territoires occupés ou qu'ils craignent la stigmatisation.