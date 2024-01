Vladimir Poutine lance la construction d'un nouveau brise-glace nucléaire

"Il devra opérer sur la route maritime du Nord, participer aux programmes les plus importants d'exploration et de recherche dans l'Arctique et assurer la livraison de marchandises", a déclaré Vladimir Poutine dans un discours prononcé sur le site des chantiers navals de la Baltique, à Saint-Pétersbourg (nord-ouest), sous un ciel gris.

Son futur déploiement doit aider Moscou à assurer sa suprématie dans l'Arctique, alors que la Russie est confrontée dans la région aux ambitions d'autres puissances, notamment la Chine, mais aussi de ses rivaux occidentaux dont les Etats-Unis.