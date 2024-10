Voile: le défi britannique Ineos Britannia disputera la Coupe de l'America

"C'est un grand jour pour notre équipe et je ne peux même pas dire à quel point je suis fier de tout le monde", a déclaré le barreur anglais de 47 ans.

"On a lancé ce défi il y a 10 ans, la Grande-Bretagne ne faisait même plus partie de la Coupe de l'America. Cela a nécessité les efforts de beaucoup de monde pour supporter l'équipe financièrement, bien sûr Jim (Ratcliffe) et son équipe à Ineos", a-t-il ajouté.

Commençant la journée à 6-4 face à leur rival italien, Ineos Britannia n'avait besoin que d'une seule victoire supplémentaire pour accéder au match pour l'aiguière d'argent.