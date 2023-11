Volcan en Islande: entre 700 et 3.000 tremblements de terre chaque jour à Grindavik

La ville de Grindavik est toujours menacée par le risque d’éruption d’un volcan. Il y a deux jours, le magma était à 800 mètres. Il est à 400 mètres aujourd’hui de la surface de la terre. Il continue de monter. Il y a toujours ces importantes failles sur plus de 15 km qui menacent la ville et tout ce secteur sud de l’île. Et puis, il y a aussi de très nombreux tremblements de terre, il y en a entre 700 et 3.000 quotidiennement. C’est vrai, ils sont moins fort en intensité, ils sont plus difficilement percevables aussi parce qu’il y a énormément de rafales de vent. Difficile de savoir si c’est à cause du vent ou si c’est la terre qui tremble mais il y a encore une activité très importante. Un autre danger, c’est le lac qui se trouve juste à côté. En quelques heures cette nuit, ce lac a doublé de volume, pas parce qu’il a beaucoup plus mais parce que la terre est en train de s’affaisser.

Les regards sont aussi tournés vers une centrale qui est juste à côté et qui fournit 10% de la population en énergie.