Volkswagen enregistre une importante hausse de ses ventes, principalement en Chine

Le géant automobile allemand Volkswagen a connu en janvier une importante hausse de ses ventes, a rapporté vendredi l'entreprise de Wolfsburg. Plus de 698.000 véhicules du groupe ont été vendus à travers le monde, soit une croissance de 13,3% par rapport à janvier 2023.

Les chiffres sont par contre annoncés à la baisse en Europe de l'ouest (- 3%) et en Amérique du nord (-1%). Les deux régions ont respectivement enregistré 224.600 et 66.300 ventes.

Cette augmentation est principalement due à un rebond sur le marché chinois, où les ventes de voitures au début de l'année 2023 avaient été impactées par les restrictions sanitaires autour du Covid-19, ainsi que les célébrations du Nouvel an lunaire. Les ventes du groupe Volkswagen ont ainsi grimpé de 43% sur un an en Chine, avec un total de 290.900 véhicules livrés.

La marque principale du groupe, Volkswagen, a enregistré la plus importante croissance, après les inquiétudes suscitées par de faibles chiffres de vente ces derniers mois. Au niveau mondial, 382.900 véhicules de la marque VW ont été livrées en janvier, soit 18% de plus par rapport à douze mois plus tôt. Audi a pour sa part progressé d'environ 13%, avec 129.500 véhicules vendus, alors que Porsche a fait grimpé ses ventes de 7% pour un total de 26.600 ventes.

Le groupe Volkswagen, composé des marques VW, Audi, Porsche, Seat, Škoda ou encore Ducati, a livré l'an dernier 9,24 millions de véhicules, toutes marques confondues, principalement grâce à une hausse des transactions de 12% sur un an au second semestre.