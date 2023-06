Volkswagen veut accroître ses ventes de "5 à 7%" par an jusqu'en 2027

Le constructeur Volkswagen vise une croissance annuelle de ses ventes de "5 à 7%" jusqu'en 2027 ainsi qu'une hausse de sa marge opérationnelle, en maîtrisant ses coûts et en se renforçant dans l'électrique aux États-Unis et en Chine, a-t-il annoncé mercredi.

Ces objectifs font partie de la stratégie dévoilée par le groupe allemand à l'occasion de sa journée investisseurs.

"En prenant pour base 2022, nous voulons accroître nos ventes entre 5 et 7% par an jusqu'en 2027 (...) et augmenter notre marge opérationnelle à 8-10% à moyen terme, et (...) 9-11% d'ici 2030", a déclaré à la presse le patron du groupe Oliver Blume.