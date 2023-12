Volodymyr Zelensky recontrera Biden mardi pour discuter "des besoins urgents de l'Ukraine"

"Les deux dirigeants discuteront des besoins urgents de l'Ukraine et de l'importance vitale du soutien continu des États-Unis en ce moment critique", alors que "la Russie intensifie ses attaques de missiles et de drones contre l'Ukraine", selon un communiqué.

Le président ukrainien Zelensky arrivera aux Etats-Unis lundi pour discuter avec le président Biden sur la "coopération en matière de défense entre l'Ukraine et les États-Unis", et plus particulièrement sur la "production d'armes et de systèmes de défense antiaérien", a fait savoir Kiev dimanche dans un communiqué.