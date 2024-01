Von der Leyen a encore cinq semaines pour se porter candidate

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dispose de cinq semaines encore pour indiquer à sa famille politique, le Parti populaire européen (PPE), si elle se porte candidate pour un second mandat à la tête de l'exécutif européen.

Le candidat dit "tête de liste" ("Spitzenkandidat" dans le jargon européen) du PPE sera désigné lors d'un congrès le 7 mars à Bucarest (Roumanie). L'Allemande, dont le nom avait émergé en juin 2019 d'une négociation entre chefs d'État et de gouvernement alors qu'elle n'avait pas été candidate tête de liste, n'a pas encore confirmé sa candidature, cependant jugée très vraisemblable.

Les sondages placent toujours le PPE (conservateurs pro-européens) en première position en vue des élections qui se tiennent du 6 au 9 juin prochains. Les chrétiens-démocrates pourraient ainsi s'emparer à nouveau de la présidence de la Commission, lors de la grande négociation post-électorale des plus hautes fonctions européennes. Cette négociation doit tenir compte du résultat du scrutin. Le ou la candidate choisie devra encore recevoir le feu vert du Parlement européen.

Chez les socialistes et sociaux-démocrates (S&D), deuxième groupe politique européen, le commissaire européen du Luxembourg Nicolas Schmit semble disposer des meilleures cartes pour devenir "Spitzenkandidat". Il est actuellement le seul candidat et bénéficie du soutien des délégations allemande et espagnole.