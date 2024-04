Vote crucial sur la réforme de la politique migratoire de l'UE

Dénoncé par les ONG, ce "Pacte sur la migration et l'asile" est le fruit d'un compromis complexe, sur un sujet qui a alimenté tensions et divisions entre les Vingt-Sept pendant des années.

Une dizaine de législations au total sont débattues puis soumises au vote du Parlement en fin de journée, lors d'une session plénière à Bruxelles. Les rapporteurs des textes, désireux de faire aboutir cette réforme avant les élections européennes, expriment toutefois une certaine inquiétude sur l'issue du vote.

La refonte des règles est basée sur une proposition de la Commission présentée en septembre 2020, après l'échec d'une précédente tentative de réforme dans la foulée de la crise des réfugiés de 2015.

Ce Pacte migratoire, auquel sont favorables dans l'ensemble les trois principales familles politiques européennes --PPE (droite), Socialistes et démocrates (S&D) et Renew Europe (centristes et libéraux)-- suscite l'opposition d'une grande partie de l'extrême droite, et de l'autre côté des Verts, de la gauche radicale et de certains socialistes.