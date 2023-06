A Vougledar, la difficile survie dans les ruines d'une cité minière ukrainienne

Dans sa camionnette Fiat rouge, équipée de vitres pare-balle mais au pare-choc défoncé, Oleg amène des ravitaillements: d'énormes sacs de pain frais, des cageots de pêches ou de framboises et des bouteilles d'eau et d'huile de cuisson s'entassent à l'arrière du véhicule floqué de l'inscription "aumônier".

Oleg Tkachenko ne fait pas partie de l'armée mais porte des vêtements militaires et un gilet tactique. Il est chaleureusement salué à chaque barrage routier de cette ville située au coeur du front.

Sans la visite hebdomadaire de cet aumônier volontaire, les quelques centaines d'habitants qui vivent encore à Vougledar, sur les 15.000 que comptait la ville avant la guerre, devraient survivre uniquement avec les denrées données par des soldats et de l'eau de pluie.

La mine de charbon est à l'arrêt, inondée depuis que les pompes de drainage ont cessé de fonctionner ; écoles et bâtiments administratifs sont en ruines ; l'eau et l'électricité ont été coupées et l'hôpital, en bordure de la ville, a été abandonné car trop proche des lignes russes qui se trouvent à moins de 3 kilomètres.

Le sifflement des drones de surveillance ukrainiens est incessant et même pendant ce que les habitants appellent une journée calme, des tirs d'artillerie et de roquettes retentissent fréquement.

- Préoccupations urgentes -