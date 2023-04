Wagner revendique la prise de la mairie de Bakhmout

Le groupe paramilitaire russe Wagner a revendiqué lundi la prise de la mairie de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, affirmant que cette conquête signifiait qu'il contrôlait désormais la ville "au sens légal".

"Au sens légal, Bakhmout a été capturée. L'ennemi est concentré dans les zones ouest", a déclaré le chef de Wagner Evguéni Prigojine sur sa chaîne Telegram.

L'Ukraine avait admis jeudi ne plus contrôler qu'un tiers de la ville de Bakhmout, théâtre de combats violents et particulièrement meurtriers depuis des mois dans l'Est.