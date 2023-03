Washington appelle Moscou à opérer ses avions militaires de façon sûre

Le ministre américain de la Défense Lloyd Austin a appelé mercredi la Russie à opérer ses avions "de façon sûre et professionnelle" et replacé la chute d'un drone américain en mer Noire la veille dans un contexte d'agissements "agressifs" de pilotes russes.

"Cet épisode dangereux intervient dans un contexte d'actions agressives, risquées et dangereuses de la part de pilotes russes dans l'espace aérien international", a affirmé Lloyd Austin au début d'une réunion de pays soutenant l'Ukraine dans son combat contre l'invasion russe.

"Ne vous y trompez pas, les Etats-Unis continueront de faire voler (leurs appareils) et d'opérer partout où le droit international le permet. Et il incombe à la Russie d'opérer ses aéronefs militaires de façon sûre et professionnelle", a-t-il ajouté.