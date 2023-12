Washington bientôt "à court d'argent" pour aider l'Ukraine

"Nous sommes à court d'argent et bientôt à court de temps": la Maison Blanche a sonné l'alarme lundi sur l'aide militaire américaine à l'Ukraine, menacée si le Congrès ne vote pas avant la fin de l'année de nouveaux financements.

"Je veux être claire: si le Congrès n'agit pas, d'ici la fin de l'année nous serons à court de ressources pour livrer plus d'armes et d'équipements à l'Ukraine et pour fournir du matériel venant des stocks militaires américains", écrit la directrice du Budget de la Maison Blanche Shalanda Young, dans un courrier adressé au patron de la Chambre des représentants, à majorité républicaine.

"Il n'y a pas de financement magique disponible pour faire face à l'urgence. Nous sommes à court d'argent et bientôt à court de temps", avertit-elle.