Washington et Berlin ont déjoué un projet russe d'assassinat d'un fabricant d'armes allemand (CNN)

Les Etats-Unis et l'Allemagne ont déjoué, plus tôt cette année, un projet d'assassinat attribué à la Russie contre le directeur général d'un grand fabricant d'armes allemand fournissant de l'armement à l'Ukraine, a rapporté jeudi la chaîne américaine CNN.

Citant cinq responsables américains et occidentaux non identifiés, CNN affirme que Washington a informé Berlin de ce projet d'assassinat contre Armin Papperger, le patron de Rheinmetall, et qu'une protection lui a été fournie par les services de sécurité allemands.