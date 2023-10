Washington expulse deux diplomates russes, une mesure réciproque

La Russie avait annoncé le 14 septembre l'expulsion de deux diplomates américains, accusés d'avoir servi d'agents de "liaison" pour Robert Shonov, un ex-employé russe du consulat américain de Vladivostok arrêté en début d'année et soupçonné d'avoir transmis aux Etats-Unis des informations secrètes sur le conflit en Ukraine.

"En réponse à l'expulsion infondée par la Fédération de Russie de deux diplomates américains de notre ambassade à Moscou, le département d'Etat a agi de même en déclarant personae non gratae deux responsables de l'ambassade russe aux Etats-Unis", a déclaré Matthew Miller, un porte-parole de la diplomatie américaine.

Selon Washington, M. Shonov n'avait été embauché par le consulat que pour faire une veille de routine des médias russes libres d'accès.

Les Etats-Unis "ne tolèreront pas la tendance à l'intimidation de la part du gouvernement russe à l'égard de nos diplomates", a fait valoir M. Miller dans un communiqué. "Les mesures du département d'Etat envoient ainsi un message clair à savoir que les agissements inacceptables contre notre personnel diplomatique à Moscou portent à conséquence", a-t-il ajouté.

Ces expulsions réciproques interviennent au moment où les relations sont au plus bas entre la Russie et les Etats-Unis, l'un des principaux soutiens financiers et militaires de l'Ukraine, où Moscou mène une offensive depuis février 2022.