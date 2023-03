WhatsApp s'engage à davantage de transparence dans ses mises à jour

Les clarifications font suite à un dialogue avec l'entreprise, coordonné par l'agence suédoise des consommateurs et la commission irlandaise de la concurrence et de la protection des consommateurs, l'Irlande hébergeant le siège européen de Meta, maison-mère de WhatsApp (et Facebook et Instagram).

Le réseau européen des autorités chargées de la protection des consommateurs (réseau CPC) s'était adressé à WhatsApp en janvier 2022, après un signalement du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC, dont fait partie Test-Achats pour la Belgique). Ce dernier s'inquiétait de mises à jour peu transparentes pour le consommateur, poussé à accepter des changements de conditions d'utilisation et de protection de la vie privée sans être toujours conscient d'en avoir le choix.

WhatsApp a entre-temps confirmé auprès des instances européennes qu'elle ne partage pas avec d'autres (même au sein de Meta) les données à caractère personnel des utilisateurs à des fins publicitaires, et a promis une série de changements pour mieux informer l'utilisateur. Ainsi, l'application devrait expliquer les éventuelles modifications aux contrats utilisateurs et ce qu'elles changeraient en termes de droits, rendre l'option de refus aussi visible que celle du consentement aux modifications, ou encore permettre de reporter l'examen d'une mise à jour.