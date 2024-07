Xi et Poutine au Kazakhstan pour un sommet régional sous le signe "multipolaire"

Les présidents russe Vladimir Poutine et chinois Xi Jinping sont mercredi au Kazakhstan pour un sommet régional réunissant plusieurs pays aux relations tendues avec l'Occident, où ils devraient prêcher pour un monde multipolaire cher à Pékin et Moscou.

L'OCS, qui compte actuellement neuf pays membres (Chine, Inde, Iran, Russie, Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan), est pensée comme une plateforme de coopération concurrente des organisations occidentales, censée contribuer à l'avènement d'un monde "multipolaire", terme récurrent dans la bouche des dirigeants russes et chinois.

L'Iran l'a récemment intégrée. L'adhésion du Bélarus, premier allié de Moscou dans sa guerre en Ukraine, devrait être annoncée à l'issue du sommet de jeudi.

Mais de nombreuses dissensions existent entre ses membres. Si MM. Poutine et Xi souhaitent faire front commun face à l'Occident, ils restent concurrents sur le plan économique, notamment en Asie centrale, région riche en hydrocarbures et cruciale pour le transport de marchandises entre l'Europe et l'Asie.