Zelensky affirme avoir visité la région de Soumy, frontalière de celle de Koursk en Russie

Les troupes ukrainiennes revendiquent la conquête de dizaines de localités et de centaines de kilomètres carrés dans la région de Koursk, où elles ont lancé la plus grande offensive d'une armée étrangère sur le sol russe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale.

"Je me suis rendu dans la zone frontalière de la région de Soumy et j'ai rencontré le commandant en chef (Oleksandre) Syrsky et le chef de l'administration militaire de la région de Soumy", a dit M. Zelensky sur Facebook.