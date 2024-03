Zelensky appelle l'Occident à avoir "la volonté politique" d'aider l'Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé jeudi les Occidentaux à avoir la "volonté politique" d'aider son pays à faire face à la Russie en livrant plus de systèmes anti-aériens, après une attaque de missiles ayant visé la capitale.

"Cette terreur se poursuit jour et nuit. Il est possible d'y mettre fin grâce à l'unité mondiale (...) Cela est tout à fait possible si nos partenaires font preuve d'une volonté politique suffisante", a indiqué M. Zelensky dans une publication sur les réseaux sociaux réclamant spécifiquement des défenses antiaériennes comme les Patriots.