Zelensky à Bruxelles pour signer un accord bilatéral de sécurité

La visite en Belgique du président ukrainien intervient lors d'une tournée dans plusieurs capitales européennes qui doit le conduire plus tard mardi à Lisbonne.

Lors de son étape à Madrid lundi, Volodymyr Zelensky a appelé l'Occident à contraindre la Russie à la paix "par tous les moyens", au moment où Kiev réclame de pouvoir utiliser des armes occidentales pour frapper le territoire russe.

- Après Bruxelles, Lisbonne -

Américains et Européens ont refusé jusqu'ici de laisser l'Ukraine frapper les positions et bases-arrières en territoire russe avec des armements occidentaux par crainte d'une escalade, conférant un avantage certain aux forces du Kremlin. Cette question commence cependant à faire débat parmi les alliés.