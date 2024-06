Zelensky compte sur le maintien du soutien de Paris après les élections françaises

Ces propos interviennent alors que les élections prévues pour les 30 juin et 7 juillet en France pourraient conduire au pouvoir le parti d'extrême droite Rassemblement national (RN), régulièrement épinglé pour sa proximité avec le régime de Vladimir Poutine.

Saluant la France pour sa "solidarité inébranlable" depuis le début de l'invasion russe en février 2022, M. Zelensky s'est dit confiant que le nouveau gouvernement français conserverait son indépendance à l'égard de la Russie et demeurerait fidèle aux valeurs européennes.

"De même, par la volonté du peuple français, le prochain gouvernement continuera à soutenir pleinement l'Ukraine à la fois sur le champ de bataille" et dans son adhésion à l'UE, a-t-il poursuivi.

"Nous sommes convaincus que le prochain gouvernement sera indépendant de l'agresseur russe et restera attaché aux valeurs européennes et à une Europe forte et unie, l'Europe même que l'Ukraine défend contre la tyrannie russe", a-t-il ajouté.

A l'issue des législatives, le président français Emmanuel Macron, un soutien de Volodymyr Zelensky, risque de se retrouver en cohabitation avec un Premier ministre d'extrême droite qui pourrait revoir l'ampleur de l'aide militaire fournie à Kiev.

Après s'être posé en médiateur entre Kiev et Moscou au début de la guerre et notamment avoir appelé à ne pas "humilier" la Russie, le président Macron s'est métamorphosé en fervent partisan de l'Ukraine face à la menace russe en Europe, poussant d'autres Etats, en particulier l'Allemagne, à muscler leur appui.