Zelensky en visite près du front oriental, dans la région de Donetsk

"J'ai commencé cette journée dans la région de Donetsk, avec nos soldats, avec le commandant en chef (Oleksandre) Syrsky et le nouveau commandant des forces conjointes, le général (Andriï) Gnatov", a-t-il annoncé dans une vidéo publiée sur sa chaîne Telegram.

Le général de brigade Gnatov est "jeune mais sa connaissance de la ligne de front et son expérience sont exactement ce qu'il nous faut", a souligné M. Zelensky.

M. Gnatov a été nommé à ce poste lundi et remplace le général Iouri Sodol, accusé d'incompétence ayant mené à la mort de soldats et à des revers sur le front par un commandant militaire populaire.

"La tâche du général Gnatov est évidente: détruire l'occupant et, surtout, sauver le plus grand nombre possible de vies de nos soldats", a fait valoir M. Zelensky.