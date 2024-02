Zelensky reconnaît une situation "extrêmement difficile" en plusieurs points du front

"La situation est extrêmement difficile en plusieurs points de la ligne de front, où les troupes russes ont concentré un maximum de réserves. Elles mettent à profit le retard dans l'aide à l'Ukraine", a déclaré M. Zelensky dans son message quotidien, ajoutant que son pays manquait d'artillerie et avait autant besoin de défense antiaérienne pour la ligne de front que d'armes de plus longue portée.

Les forces russes sont à l'offensive dans l'Est et le Sud de l'Ukraine et viennent de s'emparer de la ville disputée d'Avdiivka, dans la région de Donetsk, réalisant ainsi leur premier gain majeur depuis la prise de Bakhmout en mai 2023.