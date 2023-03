Zone euro: le taux de chômage stable en février à 6,6%

Pour l'ensemble de l'UE, il a atteint 6% en février, en baisse de 0,1 point sur un mois et de 0,2 point sur un an.

Outre l'Allemagne, les taux les plus bas de l'UE ont été enregistrés en République tchèque (2,4%) et en Pologne (2,8%). Le plus élevé a été relevé en Espagne (12,8%) et en Grèce (11,4%).

Les données d'Eurostat sont basées sur la définition du chômage du Bureau international du travail (BIT). Sont considérés comme chômeurs les personnes sans emploi qui ont activement cherché du travail au cours des quatre semaines précédentes et sont disponibles pour commencer à travailler dans les deux prochaines semaines.