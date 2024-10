Zone euro: l'inflation revue à la baisse avant une décision de la BCE sur les taux

L'inflation en zone euro a ralenti plus que prévu en septembre, à 1,7% sur un an, contre une première estimation à 1,8%, a annoncé Eurostat jeudi, juste avant une possible baisse des taux de la Banque centrale européenne (BCE).

La BCE s'inquiète des signes de ralentissement économique dans la zone euro où l'inflation semble en passe d'être maîtrisée. La hausse des prix à la consommation est passée le mois dernier sous la barre des 2%, l'objectif fixé par l'institution monétaire, pour la première fois depuis juin 2021.

Les taux annuels les plus faibles ont été observés en Irlande (0,0%), en Lituanie (0,4%), en Slovénie et en Italie (0,7% chacunе). Les taux annuels les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Roumanie (4,8%), en Belgique (4,3%) et en Pologne (4,2%).