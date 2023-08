Zone euro: l'inflation stable en août à 5,3% sur un an

Le chiffre est supérieur aux anticipations des analystes de Factset et Bloomberg qui tablaient en moyenne sur un ralentissement à 5,1%.

L'inflation dans les 20 pays partageant la monnaie unique a été divisée par deux depuis le record de 10,6% atteint en octobre 2022 quand les effets de la guerre en Ukraine sur les prix du gaz et du pétrole se faisaient sentir à plein.

La principale contribution à l'inflation vient désormais des tarifs de l'alimentation (y compris alcool et tabac), qui ont encore flambé de 10,4% en glissement annuel en août, mais sont tout de même en léger ralentissement par rapport à juillet (+11,3%).

En cause, les prix de l'énergie qui continuent de reculer par rapport aux très hauts niveaux atteints l'an dernier, mais de façon moins marquée que les mois précédents. Leur baisse s'est limitée à 3,3% en août, contre 6,1% en juillet.

Le renchérissement des tarifs des services ne s'est ralenti que très modérément à 5,5% (-0,1 point).

Au sein de la zone euro, la Belgique et l'Espagne ont enregistré l'inflation la plus faible en août à 2,4% sur un an, selon les données harmonisées publiées par Eurostat.

Elle a atteint 5,7% en France et 6,4% en Allemagne, tandis que la Slovaquie (9,6%) et la Croatie (8,5%) ont connu les taux les plus élevés.