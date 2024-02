10 milliards d'économies: pas de budget rectificatif spécifique confirme Lebec

La ministre des Relations avec le Parlement Marie Lebec a confirmé mardi que le gouvernement passerait par voie réglementaire et non par un projet de loi de finances rectificatif pour 2024 pour encadrer les quelque 10 milliards d'économies supplémentaires annoncées dimanche.

Elle a ainsi répondu à la demande la veille du président de la Commission des Finances, l'insoumis Éric Coquerel que ces coupes passent par un texte de loi qui serait débattu à l'Assemblée nationale.

Dénonçant un "déni démocratique", il avait estimé qu'un projet de loi de finances rectificative "ne devrait pas être une +possibilité+ mais une obligation. Je le réclame". Il avait demandé à auditionner M. le Maire sur cette question.

"La décision qui est prise par le ministre de l'économie et des finances, c'est de pouvoir agir vite et pour agir vite, nous prenons des décisions qui sont par voie réglementaire et nous allons au plafond de ce que nous pouvons faire avec ces 10 milliards d'euros d'économies qui sont annoncés", a expliqué Marie Lebec.