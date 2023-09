139 sites mémoriels de la Première Guerre mondiale intègrent le patrimoine de l'Unesco

139 sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale ont intégré mercredi le patrimoine mondial de l'Unesco, a annoncé l'organisation onusienne. La décision a été prise lors de la session annuelle du Comité du patrimoine mondial qui se tenait à Riyad, en Arabie saoudite.

La proposition d'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de ces sites avait été déposée auprès du Comité du patrimoine mondial de l'Unesco par la Belgique et la France.

Ces sites, composant ensemble un "bien en série", correspondent à des cimetières et mémoriaux construits par les Nations belligérantes sur les champs de bataille au lendemain du conflit.

Ils sont au nombre de 16 en Wallonie, 27 en Flandre et 96 en France. Sur le territoire wallon, figurent par exemple la chapelle du cimetière de la Belle-Motte d'Aiseau-Presles et l'église de Comines à Comines-Warneton (toutes deux en province de Hainaut) ou la cathédrale de Liège. En Flandre, la Porte de Menin sise à Ypres (province de Flandre occidentale) fait notamment partie des sites désormais inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco.

Jalonnant les paysages, ces lieux de commémoration présentent une certaine variété sur le plan architectural, artistique et symbolique. "Ils ont été sélectionnés avec soin pour rendre hommage aux victimes de la Grande Guerre, venues de 130 pays actuels. Puissants symboles de réconciliation et d'égalité, ils honorent chaque soldat allié ou ennemi sans distinction d'origine géographique ou sociale", ont souligné les Régions wallonne et flamande dans un communiqué.