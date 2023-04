13e édition de la Semaine Jeunesse et Patrimoine du 3 au 7 avril

Vingt-deux lieux patrimoniaux ouvrent, du 3 au 7 avril, gratuitement leurs portes aux classes de 5e et 6e primaires et 1ère et 2e secondaires dans le cadre de la 13e édition de la Semaine Jeunesse et Patrimoine. Organisé par l'Agence wallonne du patrimoine, l'événement emmène les élèves à la découverte d'une sélection de lieux patrimoniaux, cette année autour du thème de la Wallonie industrielle.