2e tour: les Français résidant à l'étranger pourront voter en ligne les 3 et 4 juillet

Au total, 410.000 Français résidant hors de France ont voté en ligne pour le premier tour des législatives qui aura lieu les 29 et 30 juin, contre 250.000 en 2022, a annoncé jeudi la Direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire sur X. Ils avaient entre mardi et jeudi midi (heure de Paris) pour le faire. Face à l'affluence, le site a présenté des problèmes d'accès.