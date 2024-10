500.000 euros de revenus par an: une poignée de ménages verront leurs impôts augmenter

Un couple gagnant 500.000 euros annuels: seuls les "vraiment" plus fortunés participeront "exceptionnellement" au redressement des finances publiques de la France, à l'instar des "très grandes entreprises", a voulu rassurer le gouvernement jeudi.

"Nous parlons vraiment des plus fortunés", soit "0,3%" des quelque 20 millions de foyers s'acquittant de l'impôt sur le revenu, a-t-il martelé sur France 2: "on ne touche pas à 99,7% de nos contribuables".

Le ministre du Budget et des Comptes publics, Laurent Saint-Martin, a donné un élément de réponse jeudi, en citant l'exemple d'"un ménage sans enfant qui touche à peu près des revenus de 500.000 euros par an".

Qui sont les "Français les plus fortunés" évoqués mardi dans son discours de politique générale au nom de la "justice fiscale"? Et les "grandes entreprises qui réalisent des profits importants"?

- Pas une première -

"Après les années de protection de l'emploi, des revenus, de la croissance que nous avons eues ces dernières années, nous pouvons demander légitimement aux contribuables les plus fortunés de participer exceptionnellement, temporairement à cet effort de redressement", a ajouté le ministre dont le portefeuille est rattaché à Matignon.

Il a répété, comme le Premier ministre précédemment, vouloir préserver "les ménages les plus fragiles, et notamment les classes moyennes et celles qui travaillent": "Il n'y aura pas d'augmentation généralisée de l'impôt sur le revenu" ni "de désindexation du barème de l'impôt sur le revenu".

La mesure concernera 65.000 foyers fiscaux, selon son ministère. Les modalités de sa mise en oeuvre selon la composition des foyers fiscaux et le montant des recettes espérées seront précisées dans le cadre du projet de loi de finances qui sera présenté le 10 octobre en conseil des ministres ou durant le débat parlementaire par voie d'amendements.