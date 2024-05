80e anniversaire du Débarquement: 43.000 membres des forces de sécurité mobilisés pendant trois jours

Un "dispositif exceptionnel" de 43.000 policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers et militaires sera mobilisé du 5 au 7 juin pour sécuriser les cérémonies du 80e anniversaire du débarquement en Normandie où 25 chefs d'Etat ou de gouvernement sont attendus, a annoncé jeudi Gérald Darmanin.

Près d'un million de personnes doivent assister à une trentaine de cérémonies organisées sur trois jours en Bretagne et en Normandie, dont la plus importante le 6 juin près d'Omaha Beach, où 12.000 policiers et gendarmes seront déployés, a précisé le ministre de l'Intérieur lors d'une conférence de presse.