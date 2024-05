86e Prix Albert Londres : appel à candidatures

Le 86e Prix Albert Londres, la plus prestigieuse récompense du journalisme francophone décernée au meilleur reportage écrit et audiovisuel de l'année, et le Prix Albert Londres du livre seront remis en novembre, a annoncé l'association dans son traditionnel appel à candidatures lundi.

Créé en 1933 en hommage au journaliste français Albert Londres (1884-1932), père du grand reportage moderne, le prix récompense chaque année le meilleur reporter de presse écrite et, depuis 1985, le meilleur reporter audiovisuel. Depuis 2017 est décerné le prix du meilleur "livre d'enquête et de reportage", à l'exclusion des bandes dessinées et des livres de photos.