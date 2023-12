Accès aux soins, déserts médicaux... Ultime vote au Sénat sur un texte sensible

Lutter contre les déserts médicaux et responsabiliser davantage les praticiens sans irriter le secteur: c'est l'ambition d'une proposition de loi sensible sur l'accès aux soins, en passe d'être adoptée définitivement au Parlement lundi malgré la déception de la gauche, qui juge les mesures insuffisantes.

Pour répondre aux besoins de santé, "il conviendrait de nous donner des moyens plus que des obligations", a réagi l'Union régionale des professions de santé – médecins libéraux d'Ile-de-France, évoquant quelques "articles vexatoires".

Plusieurs exigences des praticiens ont néanmoins été entendues: aucune mesure de régulation de l'installation des médecins n'a été conservée dans la version soumise au vote, au grand dam d'une partie de la gauche qui souhaitait contraindre les professionnels à s'établir dans les déserts médicaux.

"C'est un texte certes partiel qui ne répond pas à tous les maux du système de santé", mais il est "pragmatique et concret" et permettra de "décloisonner, territorialiser (le système) et donner plus d'oxygène à ceux qui prennent en charge nos concitoyens", a souligné Frédéric Valletoux après l'adoption à l'Assemblée.