Accusations de violences sexuelles: Kevin Escoffier suspendu 18 mois par la FFVoile

Plusieurs autres femmes avaient ensuite évoqué des attouchements non-consentis de la part du marin breton.

Le navigateur "qui maintient ses plus fermes contestations et entend être totalement disculpé" va faire appel de cette décision, a précisé son avocate Me Virginie Le Roy dans un communiqué transmis à l'AFP.

Selon le journal Le Parisien, Kevin Escoffier a également écopé d’un retrait provisoire de sa licence pendant cinq ans avec sursis, ainsi que d’une inéligibilité de 10 ans aux instances dirigeantes de la fédération.