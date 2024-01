Accusé d'avoir tué et enterré sa compagne, l'accusé va "clamer son innocence"

L'audience a débuté par la sélection des six jurés (quatre hommes et deux femmes) et de quatre jurés suppléants (un homme et trois femmes). Jugé jusqu'au 17 janvier, Samire Lymani encourt la réclusion criminelle a perpétuité.

"Il est stressé, parce qu'il joue sa vie tout simplement. Et en colère, parce qu'il clame son innocence et que le réel coupable court toujours", près de trois ans après la découverte du corps d'Aurélie Vaquier, 38 ans, le 7 avril 2021, a expliqué avant l'audience Mathieu Montfort, un des avocats de l'accusé.

Et il va "bien évidemment" continuer à nier toute responsabilité, malgré les nombreux éléments à charge relevés par les enquêteurs, a-t-il insisté.