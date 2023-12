Afrique du Sud : nouvelle occupation souterraine de mineurs

La société a averti qu'elle "traitera de manière décisive les employés qui se livrent à une conduite illégale et à des actes criminels".

L'Afrique du Sud connaît un nombre croissant de grèves sauvages de mineurs occupant de mines et bloquant la production.

"Les mouvements de protestations sous terre et les actions illégales similaires (...) sont devenus plus fréquents au cours des derniers mois et sont source d'inquiétudes et de perturbations pour l'industrie minière dans son ensemble", a regretté Implats.