Agression antisémite: pour Aurore Bergé, les crèches doivent rester des "sanctuaires"

Les crèches doivent "impérativement rester" des "sanctuaires", a déclaré jeudi la ministre des Solidarités et des Familles Aurore Bergé au surlendemain d'une agression antisémite à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) où un homme, armé d'un couteau, a menacé de viol et de mort la directrice d'une crèche.

"Quand cette crèche décidera de rouvrir, l’Etat et les forces de l’ordre seront à ses côtés pour en garantir la totale sécurisation", a ajouté la ministre, qui s'est entretenu au préalable et en privé avec la directrice de la crèche.

Au 14 novembre, plus de 1.500 actes et injures antisémites avaient été recensés par les autorités depuis le 7 octobre, soit plus de trois fois plus que sur l'ensemble de l'année 2022.

Pour le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) Yonathan Arfi, présent au côté de la ministre, "il était important de venir ici et rappeler les principes fondateurs de notre République et la sécurité à laquelle chacun à le droit, les Juifs de France comme chacun des autres citoyens".

Les Minis Kids est une crèche associative et laïque, qui accueille une dizaine d'enfants dont une majorité de confession juive, a précisé la mairie de Champigny-sur-Marne à l'AFP. La police y effectuait des rondes régulières, a ajouté cette source.