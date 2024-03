Agriculteurs français et espagnols manifestent ensemble contre l'Europe

Environ 300 agriculteurs français et espagnols ont bloqué jeudi, avec leurs tracteurs, le péage frontalier de Biriatou au Pays basque, lançant un "ultimatum" à l'Union européenne (UE) pour une "énergie de production totalement détaxée".

Ils donnent à l'UE jusqu'au 1er juin pour aboutir à une "taxe zéro" sur le gaz, l'électricité, le gasoil ou encore le GNR (gazole non routier). "Ils ont deux mois pour trouver une solution, on va repartir bosser dans nos fermes mais on sera là si besoin début juin", dit Thierry, éleveur de bovins au Pays basque, non-syndiqué.

Les tracteurs, sur lesquels étaient affichés des slogans comme "Plus de revenu" ou "Agriculteur, enfant on en rêve, adulte on en crève", sont restés stationnés sur l'autoroute plusieurs heures, laissant une voie de circulation ouverte, avant un retour en opération escargot prévu en fin d'après-midi.

"C'est la première fois que nous nous mobilisons ensemble et probablement pas la dernière", a commenté Joseba Pagadizabal, fermier espagnol.