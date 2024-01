Aides publiques à France Télévisions: TF1 monte au créneau à Bruxelles

En jeu: la dotation publique accordée chaque année aux chaînes France 2, France 3 et ses 24 antennes régionales, France 4, France 5 et franceinfo, qui s'élève à 2,57 milliards pour 2024.

"Il faut des obligations clairement définies pour prétendre à ce financement", soulignent les avocats chargés du dossier, Frédéric Mion et Benoît Le Bret, associés au sein du cabinet Gide et cités par Le Figaro.

Ces obligations sont fixées dans un cahier des charges et dans un contrat d'objectifs et de moyens (COM) pluriannuel entre l'Etat et le groupe présidé par Delphine Ernotte, en cours de renouvellement.