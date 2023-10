Air France arrêtera ses liaisons depuis Orly en 2026, sauf vers la Corse

Air France va quitter en 2026 l'aéroport d'Orly et regrouper ses opérations à Paris-Charles-de-Gaulle, à l'exception des liaisons vers la Corse, a annoncé mercredi la compagnie, justifiant cette décision par une "chute structurelle de la demande".

Six lignes à partir d'Orly seront supprimées, trois vers l'Outremer (Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et Saint-Denis de La Réunion) et trois autres en métropole (Toulouse, Marseille et Nice). La "low-cost" du groupe aérien français, Transavia, prendra le relais vers ces trois dernières depuis le même aéroport, a précisé Air France dans un communiqué.