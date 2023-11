Airbus envisage de supprimer 750 postes dans une réorganisation de ses activités

Airbus envisage de supprimer 750 postes au sein de sa branche chargée des activités de défense et spatiales à la faveur d'une réorganisation, a-t-on appris vendredi auprès du géant européen.

Ces suppressions de postes représentent 2% des 34.330 emplois d'Airbus Defense and Space, qui a ses activités principalement en Allemagne, en France et en Espagne.

Airbus Defense and Space doit ainsi mettre en place début 2024 une "structure simplifiée" constituée de "trois lignes d'activité pleinement autonomes et responsables", selon une déclaration transmise à l'AFP.

Celle-ci vise une "exécution rigoureuse des programmes" et à un "meilleur équilibre entre risques et opportunités" sur les différents programmes, a expliqué le président exécutif d'Airbus Guillaume Faury en présentant les résultats du groupe mercredi.

Le groupe, confronté à des difficultés dans l'exécution de plusieurs programmes militaires et spatiaux, est engagé depuis plusieurs mois dans une réorganisation.

La première nommée Air Power (puissance aérienne) regroupera l'activité Systèmes militaires aériens (Eurofighter, ravitailleur MRTT, C295 etc.) et celle dédiée au Système de combat aérien futur (Scaf), le projet de futur avion de combat développé pour l'Allemagne, la France et l'Espagne.

La seconde activité concerne les Systèmes spatiaux et la troisième, Connected Intelligence, traite notamment des communications et réseaux informatiques sécurisés.

Les consultations avec les partenaires sociaux sont en cours, précise Airbus.